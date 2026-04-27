Virat Kohli vs DC, KL Rahul vs RCB Stats in IPL: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 39ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ RCB ಮತ್ತು DC ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ತವರಿನ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಆಡುವಾಗ ಕನ್ಸಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಗ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲವಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಆಡಿರುವ 18 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 69.91 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 839 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡದಿದ್ದರೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 91 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 132 ರನ್ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದುವರೆಗೆ 62 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 45 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಂದರೆ ತವರಿನ ತಂಡ. ಆದರೂ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದವೇ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ 66 ಪ್ಲಸ್ ಎವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತವರಿನ ಅಂಗಳ (ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನ)ದಲ್ಲೇ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದುವರೆಗೆ 32 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 47.88 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 133.88 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1,149 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಇವೆ.
ಇದುವರೆಗೂ ತವರಿನ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ 101 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 33 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೇವಿಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕೊಹ್ಲಿ ರನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.