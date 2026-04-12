ಕಿಂಗ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಚ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

virat kohli ultra luxury watches: ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಧರಿಸಿರುವ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಇವೆ
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಶೈಲಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರಂತಹವರು ಯಾವ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗಡಿಯಾರವು ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ, ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಗಡಿಯಾರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ 5 ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಐಷಾರಾಮಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪಾಟೆಕ್ ಫಿಲಿಪ್ ನಾಟಿಲಸ್ 5712/1A: ಪಾಟೆಕ್ ಫಿಲಿಪ್ ನಾಟಿಲಸ್ 5712/1A ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಹೋಲ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೂನ್ಫೇಸ್, ಪವರ್ ರಿಸರ್ವ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟೋನಾ ರೇನ್ಬೋ 116595RBOW: ಈ ಗಡಿಯಾರ (ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟೋನಾ ರೇನ್ಬೋ 116595RBOW) ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಗಡಿಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣದ ನೀಲಮಣಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಐಷಾರಾಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗಡಿಯಾರವೂ ಅವರ ಶೈಲಿಯಂತೆಯೇ ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಮರಿನರ್ 126610LV: ಈ ಗಡಿಯಾರ (ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಮರಿನರ್ 126610LV) ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಡಿಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ಅಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಬಲವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡೈವಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕಿಂಗ್ ವಾಚ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷದಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಹ್ಯೂಬ್ಲಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏರೋಫ್ಯೂಷನ್: ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಡಯಲ್ ಒಳಗಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಹ್ಲಿಯ ಆಧುನಿಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರೂ. 12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆಡೆಮರ್ಸ್ ಪಿಗುಯೆಟ್ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 25829ST: ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಯ, ದಿನಾಂಕ, ತಿಂಗಳು, ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಐಷಾರಾಮಿ ಗಡಿಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 3 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಡಿಯಾರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1.6 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ