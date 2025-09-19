ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರು ಕೂಡ ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯೇನಾ..?

who is Vishnuvardhan daughter Chandana: ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ನಟನೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ನಟನೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇಂದು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಅವರ ಆಪ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಚಂದನಾ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭಾರತಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಚಂದನ. ಕೀರ್ತಿ ನಂತರ ಜನಿಸಿದವರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಕೀರ್ತಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಚಂದನಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಕುಟುಂಬವು ಅವಳು ದತ್ತುಪುತ್ರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹರಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚಂದನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು. ತಾನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ಮಗಳು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಚಂದನಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸರಳತೆಯನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.