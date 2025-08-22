ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ! ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ... ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

vivek agnihotri about Virat Kohli and Anushka Sharma: ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿಯೂ ಒಂದು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಪ್ಪ... ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿಯೂ ಒಂದು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಪ್ಪ... ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅನುಷ್ಕಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ರೌನಕ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್' ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ʼವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾʼ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ವಿವೇಕ್ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನನ್ನ ನೆರೆಯವಳು. ನಾವು ಒಂದೇ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ತಂದೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ" ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಮದುವೆಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ವಿರಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಇವು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ. ಸೈನಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ 2013 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ 2017 ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಮಗಳು ವಾಮಿಕಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಅಕಾಯ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪೋಷಕರು.