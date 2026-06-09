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Mango Storage Tips: ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿರಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌

Written ByPrajwal B
Published: Jun 09, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:19 PM IST

Mango Storage Tips: ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿರುವಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ವಾರವಾದರೂ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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Mango Storing Tips: ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದು ಜೂನ್‌ ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು (Mango Fruits) ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

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ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ, ಪರಿಮಳ ಹೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುಡುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

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ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿರುವಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ವಾರವಾದರೂ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

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ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗದ ಅಥವಾ ಅರೆ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ, ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. 

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ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರೆ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

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ನೀವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ, ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

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ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉಳಿದರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರೂ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.   

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