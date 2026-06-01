Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Copper Vessel Cleaning: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ; ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ

Copper Vessel Cleaning: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ; ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 01, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 09:07 PM IST


Copper: ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

1/7

ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಮಗ್‌ಗಳು, ಲೋಟಗಳು, ಜಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

2/7

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಿದ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಕಲೆಗಳು, ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಸತರಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಂತರರ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಬಳಸಿದರೆ, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮಾಡಬಹುದು,

3/7

ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

4/7

ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು: ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಗುಣಗಳು ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

5/7

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್‌: ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡಾ ತಾಮ್ರವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 

6/7

ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್‌ ಬಳಸಿ: ಕಲೆಯಾಗಿರುವ, ಕೊಳಕು ತುಂಬಿರುವ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್‌ ಮಿಶ್ರಣ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಮೃದುವಾರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕು. ಇದೂ ಕೂಡಾ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಸತರಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

7/7

ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್‌ ಮಿಶ್ರಣ: ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಕೂಡಾ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳಾದ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

TAGS:
cleaning copper utensils
copper vessel cleaning
clean copper pots
natural copper cleaner
lemon and salt copper
tamarind copper cleaning
baking soda vinegar copper

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬ್ರೌನ್‌ ರೈಸ್‌ ತಿನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ?
Diabetes23 min ago
2
Karnataka Labour Card46 min ago
3
Kannada news1 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
karnataka Rain forecast1 hr ago