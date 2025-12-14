English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Washington Sundar gf : ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ.. ಈಗ ಈ ಹೆಸರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅವರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಸಾಹಿಬಾ ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಜೊತೆ ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ನಟ್ಟಿಗರು ಯಾರು ಈ ಸಾಹಿಬಾ ಅಂತ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 1994 ರಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.

ಸಾಹಿಬಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ 'ಬ್ರಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್' ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಸಾಹಿಬಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರಿಂದ 'ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು' (2018) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಸಹೋದರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಹಿಬಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ನಿರೂಪಕಿ: ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೇವಲ ನಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಸೀಸನ್ 4 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡುವ ಚೆಲುವೆ. ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (@sahibabali) ಖಾತೆಯನ್ನು 8.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (855K) ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌, ಟ್ರಾವೆಲ್‌, ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..

