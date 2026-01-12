ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸೆ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸದ್ಯ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ಗೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ (ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡದ) ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ಗೆ ಈಗ 26 ವರ್ಷಗಳು 40 ದಿನಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ- ಎ, ಅಂಡರ್-19, ನಾರ್ತ್ ಜೋನ್ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿವೀಸ್ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ 5 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 27 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗುಣವಾಗಲು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಮತ್ತೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.