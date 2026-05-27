ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ.. ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 27, 2026, 07:57 PM IST|Updated: May 27, 2026, 07:57 PM IST
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎಂದು ಪಾಲಿಸುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ರಾಯಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಡುವೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.   

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.    

ಈ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಉಳಿದಂತಹ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.  

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದೀಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವಾಸೀಮ್‌ ಜಾಫರ್‌ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಆಡುವುದು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸಿಮ್‌ ಜಾಫರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

