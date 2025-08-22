English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅಶುಭ... ದುಡಿದ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು!

Watering Tulsi plant : ತುಳಸಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂದು ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ದರಿದ್ರರಾಗುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ತುಳಸಿಗೆ ಈ ಎರಡು ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಿಯೂ ನೀರು ಹಾಕಬಾರದು. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಂದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಸಹ ಮಾಡಬಾರದು. 

ಭಾನುವಾರ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ,ತುಳಸಿ ದೇವಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ರೂಪವಾದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪತ್ನಿ. ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ತುಳಸಿ ಪಡೆದ ವರ. 

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರದಂದು ದೇವಿ ತುಳಸಿ ವಿಷ್ಣು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಭಾನುವಾರ ತುಳಸಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭಂಗವಾಗಬಾರದೆಂದು ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನವೂ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ತುಳಸಿಯ ಉಪವಾಸ ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಹ ಹಾಕಬಾರದು.

ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

