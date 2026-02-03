ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: 6 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

Shukra Transit: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿವಾಹ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 2026ರಂದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಕುಂಬ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದವರೆಗೂ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಧನಕಾರಕನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ʼಶುಕ್ರದೆಸೆʼ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಮಹಾದಶ ಇರಲಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದಿಢೀರ್ ಧನಾಗಮನವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮಿತ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ, ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಕಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಸಲಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ, ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತು ಆದಾಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.