ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಬಂಪರ್‌ ಧನ-ಲಾಭ

Shukra In Revati Nakshatra: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಐಶಾರಾಮಿಯ ಅಂಶನಾದ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಧನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026ರ ವರೆಗೂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕನ ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರವವರಿಗೆ ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಬಲ ಬರಲಿದೆ. ದೂರಾಗಿದ್ದ ಆಪ್ತರಿಗೆ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಲಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವರು.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯು ಮನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಸಹ ಇದು ಸಕಾಲ.
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯವು ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗಾಢಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.