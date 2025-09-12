ಈ 6 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಧನಕಾರಕನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶದಿಂದ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್

Shukra Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ, ಪ್ರೀತಿ, ಐಶಾರಾಮಿ ಬದುಕಿನಕಾರಕ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀದಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮರಳಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಸುಖದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.