  • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

wealthiest political leaders : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿರಬಹುದೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
 
wealthiest political leaders : ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರುಗಳು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ  

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ $200 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.  

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಲಾರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಲುಕಾಶೆಂಕೊ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ $9 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 1994 ರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.  

ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಾಲ ಸುಮಾರು $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮದ್ಯ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  

