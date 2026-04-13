Weekly Horoscope: 13-04-2025ರಿಂದ 19-04-2026 ರವರೆಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

Weekly Horoscope Apr 13th to Apr 19th 2026: ಎಪ್ರಿಲ್ 13 ರಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್ 19ರವರೆಗೆ ಈ ವಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ʼಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯʼವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆಚರಣೆಯ ಈ ವಾರವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೀಡುವರು. ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ವಾರ ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಈ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ-ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರವು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಧುರವಾದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ವಾರವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇಡೀ ವಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಈ ವಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು. ವಾರದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಅಹಂ ಭಾವವನ್ನು ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಬೇರಯವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರಲಿ, ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ, ಮಧುರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಈ ವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೆರಡನ್ನೂ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಹಣ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ವಾರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಹಂ ಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಲಾಭದಾಯಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಾದರೂ, ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಈ ವಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಜನರಿಂದ ಹೇರಳವಾದ ಸಂತೋಷ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಈ ವಾರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಇಡೀ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಳವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಆತುರ ಕೂಡ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ವಾರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವಾರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಸಮಯ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಈ ವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ವಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರವು ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾರವಿಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆಚರಣೆಯ ಈ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದಿಂದ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಈ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ, ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಾರದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂದಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.