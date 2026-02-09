Weekly Horoscope: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೂ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ವಾರ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

Weekly Horoscope Feb 09th to Feb 15th 2026: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿ ಏರ್ಪಡಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 09ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರವರೆಗೆ ಈ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಕಾದಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮಾನವ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವಿರಿ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ದಿಗಂತಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಧನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ.
ಈ ವಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಯತ್ನವು ಇತರರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾರ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಶತಸಿದ್ಧ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ವಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ದೂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಈ ವಾರ ನೀವು ಶಾಂತಿ, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ವರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಸವನ್ನು ದೂರವಾಗಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರ.
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೇರ್ ಬಲುಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ನೀವು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜಾಗರೂಕ ಹಸ್ತಾಂತರವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಶಾವಾದಿ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ ವಾರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಎನಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಲ್ಪನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿ ತೋರಲಿದೆ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದು ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು.
ಈ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.