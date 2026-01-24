Weekly Horoscope Jan 26th to Feb 01st 2026: ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಾನ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ಜನವರಿ 26ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 01 ರವರೆಗೆ ಈ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಯಂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು, ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ದಂಪತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಶಿಸ್ತು, ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಯುವ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆಳ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಮನೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಈ ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಭಾವನೆಗಳ ಆಳವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. . ಈ ವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಾರ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಾರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಮಯ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಸ್ನೇಹ, ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.