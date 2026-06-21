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ಅದೊಂದು ಆಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..!

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 21, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:49 PM IST

actress grace Antony: ನಟಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳು: ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
 

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ನಟಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳು: ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿಡಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೀವ್ರವಾದ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು.   

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ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ,  ನಟಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ 15 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂದು ಪೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.    

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ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 80 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ಈಗ 65 ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

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ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ, "ನಾನು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾಗ ಈಗ ಮರಳಿದೆ. 80 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೌನ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ನಾನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಅನುಮಾನಿಸಿದ ದಿನಗಳು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ದಿನಗಳು." ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

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"ಈ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿದಾಗ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಥೋನಿ ಅವರ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. 

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ಅದರಂತೆ, ನಟಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್, ಸೇಬು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:  ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.) 

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Actress Grace Antony
ನಟಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ

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