ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Weight loss tips: ಜಿಮ್, ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಉಪವಾಸ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದರೆ ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿದಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾದ ಈ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೊಸರು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದು ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮೊಸರು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.