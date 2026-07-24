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Weight Los Tips: ರನ್ನಿಂಗ್‌ vs ವಾಕಿಂಗ್;‌ ವೇಗದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್‌?

Written ByPrajwal B
Published: Jul 24, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:08 PM IST

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇರರ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
 

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Walking vs Running: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸೋದೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೇ ತಿಂದರೂ, ಹೇಗಿದ್ದರೂ ದಿನ ಹೋದಂತೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ರನ್ನಿಂಗ್‌, ಜಾಗಿಂಗ್‌, ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.   

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ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇರರ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.  

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ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

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ರನ್ನಿಂಗ್ vs ವಾಕಿಂಗ್‌: ಓಟವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಡಿಗೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಓಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಇನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್‌ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಇರುವವರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

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ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಓಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಯಾವತ್ತೂ ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗನೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು.  

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ
ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಓಟದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು
ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಕೊರತೆ (ಕ್ಯಾಲೊರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)
ಫಿಟ್‌ನೆಸ್
ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು
7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ
ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದೇ

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