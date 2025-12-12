ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!

Nigeria tribe culture: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಲವು ಇವೆ. ಇಂದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವಿದೆ, ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕಳ್ಳತನ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಹೆಸರು ವೊಡಾಬೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.