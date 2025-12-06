English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

WGC’s Shocking Forecast on Gold Prices: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಜನರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲವನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 
WGC’s Shocking Forecast on Gold Prices: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರವರೆಗೂ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿದೆ.

  ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 15% ರಿಂದ 30% ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಯುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ–ಚೀನಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.  

  ಚಿನ್ನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ETF ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 53% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

  ಆದರೆ ಇದೇ ಏರಿಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5% ರಿಂದ 20%ವರೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಾದರೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿದರೆ, ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಾಲರ್ ಬಲವಾದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.  

  ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕಡೆ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೋಚಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

