English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ:

1 /5

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

2 /5

ToR ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ: ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಗತ್ಯ. ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, "ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ (ToR)" ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ToR ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಆಯೋಗದ ಔಪಚಾರಿಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ.

3 /5

ಬಜೆಟ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ: ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣನೀಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

4 /5

ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ: ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ, ಗ್ರೇಡ್ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರು, ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

5 /5

ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ: 2025ರ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೌಕರರ ತಾಳ್ಮೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಸಿಗಬಹುದು.  

8th Pay Commission delay 8th Pay Commission India 2025 update delay in 8th Pay Commission implementation 8th Pay Commission Terms of Reference status central government employees salary revision 2026 pensioners waiting for 8th Pay Commission impact of 8th Pay Commission on government budget reasons for delay in 8th Pay Commission 8th Pay Commission salary structure not finalized expected salary hike under 8th Pay Commission 8th Pay Commission fitment factor prediction 8th Pay Commission basic pay and allowances revision government employees salary hike 2026 8th Pay Commission financial burden on Indian economy 8th Pay Commission administrative process delay central government pay commission updates 8th Pay Commission pension structure changes 8th Pay Commission union feedback status 8th Pay Commission implementation timeline 8th Pay Commission expected rollout date

Next Gallery

ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ದಿಢೀರ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ