ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಮರ ಬೆಳೆದರೆ ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ಆದರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

Peepal tree on wall : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಮರ ಬೆಳೆದರೆ ಅದು ಯಾವುದರ ಸೂಚನೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶನಿ ದೋಷವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಈ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಮರ ಬೆಳೆದರೆ ಅದು ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ.?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಮರ ಬೆಳೆದರೆ ಅದು ಅಶುಭ. ಅದು ಮನೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರವಿ ಮರವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಮರ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಯುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಭಾನುವಾರದಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಗಂಗಾ ಜಲದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ರವಿ ಮರ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ..
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಂತೆ.. ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.