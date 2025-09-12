English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಏನ್‌ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ..? ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ ಬ್ಯೂಟಿ "ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್‌" ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ..?

priyanka chopra interesting facts: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ ವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ?
 
priyanka chopra: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಂತೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. 2000ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮಾದರಿಯಿಂದ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಇದೇ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು.  

2000ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.  

ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ನಟನಾ ಜೀವನ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳನ್ (2002) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇದೇ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ನಟನಾ ಪ್ರವೇಶದ ಆಧಾರವಾಯಿತು.  

2008ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೋಸ್ತಾನಾ ಚಿತ್ರದ "ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್" ಹಾಡು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಆ ಹಾಡಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ "ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್" ಆಗಿ ಸದಾ ಉಳಿದರು. ಇಂದು ಕೂಡಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ‘ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್’.  

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕ್ವಾಂಟಿಕೋ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರಯಾಣ, ಬಳಿಕ ಬೇವಾಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿತು. ಇಂದೀಗ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ.  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಮತ್ತು ಇದ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಬಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ SSMB29 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

