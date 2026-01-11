ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸು ಕಂಡೀರಾ..? ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿರ

Fight in dreams meaning : ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದ ಕನಸು ಸಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುವ ರೀತಿಯ ಕನಸು ಬಿತ್ತಾ..? ಬನ್ನಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಅನುಭವಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಭರವಸೆಗಳು, ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅವು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೌನ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ದಮನಿತ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳು ನಾವು ಮುಂಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ಆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಆಂತರಿಕ ನೋವು ಅಥವಾ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಕನಸು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಸಂಕೇತವೆಂದರೆ ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು..
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಈ ಕನಸು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋಪ, ಭಯ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗದ ಭಾವನೆಗಳು ಕನಸಿನ ರೂಪಕವಾಗಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬಲು ಮುಖ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒತ್ತಡವು ಹೊರಬರಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಂಬುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬಂದಾಗ, ಯೋಚಿಸುವುದು, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರಾಳಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.