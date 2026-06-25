What happens if I drink tea after dinner

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Tea Health: ಊಟದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 25, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:38 PM IST

ಕೆಲವರು ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಪ್‌ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಊಟದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ? ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.  ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಬೆಳಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದಿನ ಆರಂಭಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.   

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ಕೆಲವರು ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಪ್‌ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಊಟದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ? ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಡಾ. ವನಿಶಾ ಪುಂಡಿರ್ ಎಂಬ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಊಟದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಹಾವು ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.  

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ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಚಹಾ ಕುಡಿದಾಗ, ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ಅಲ್ಲದೇ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ. ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಹಾ ಆಗಲಿ, ಕಾಫಿ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ನಿದ್ರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ನಂತರ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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ಊಟದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ
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