ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ! ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ

ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್' ಅಥವಾ 'ಹಲ್ದಿ ದೂಧ್' ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವ ಇದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅಂಶದಿಂದ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (ಚಿಟಿಕೆ) ಮತ್ತು ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅರಿಶಿನದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಇದ್ದು, ಅರಿಶಿನವು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರದಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇರೆಡೆ ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಊತ ಇದ್ದರೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವನ್ನ ಸಹ ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅರಿಶಿನದ ಹಾಲು ಕರುಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಅನಿಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಆಂತರಿಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಗಾಯವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅರಿಶಿನದ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು.
