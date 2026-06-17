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Egg Health: ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ಡೈಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 17, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:03 PM IST

Egg Health: ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಿಮ್‌ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ.
 

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Egg Health: ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಿಮ್‌ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ.

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ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿದೆ .

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ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಕಾಮಿನಿ ಸನ್ಹಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌, ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಹಲವರ ಗೊಂದಲ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಮೊದಲೇ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ನೀರಿನಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್‌, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

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ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ವಯಸ್ಸು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

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ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀಡು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್‌ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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What happens if you eat too many eggs in one day
How many boiled eggs should I eat a day
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸೇವನೆ
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳು
ಬೇಸಿಗೆಯ ಆಹಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು
ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ
ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್‌ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದೇ
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು

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