ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ "ಕಿಡ್ನಿ" ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ..! ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣ..

Alcohol effect on kidney : ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಆದರೂ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಪೈಕಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿಯೂ ಒಂದು. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಡುವೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮದ್ಯವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರಿಪಿಂಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ 85 ರಿಂದ 90% ರಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್..