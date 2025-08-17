English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Cat bad signs : ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೇಕ್ಕು ಬಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಜನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕೆಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಕ್ಕು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕು ದಾಟಿದಾಗ, ಅದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೌದು.. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಾರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಆತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೊರಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಜರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕು ಎಡದಿಂದ ಬಂದು ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ.

ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ.. ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ರಾಹು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ತಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  

ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಗಮನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಮನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

