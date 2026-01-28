English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಒಂದು ಹಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಏನದು?

snake bites snake: ಹಾವುಗಳ ವಿಷ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 
 
snake bites snake: ಹಾವುಗಳ ವಿಷ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.  

ಆದರೆ, ಇದೇ ಹಾವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಚ್ಚುವ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.  

ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆಯಾ ಹಾವುಗಳ ದೇಹವು ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯ ವಿಷಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು.  

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ವಿಷದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳ ವಿಷವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.  

ಆದರೆ ಈ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜನ್ಮಜಾತವಲ್ಲ. ಹಾವು ಬೆಳೆದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನದೇ ವಿಷಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಒಂದು ಹಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.  

Snake Bites snake bites snake Snake venom immunity snake behavior facts Wildlife mystery nature science

