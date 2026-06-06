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Benefits Of Leaving Coffee: ಜಸ್ಟ್‌ 10 ದಿನ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಟೀ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:41 PM IST

Health Benefits Of Quitting Tea: 10 ದಿನ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

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ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಚಹ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದೇ ದಿನ ಆರಂಭ ಆಗೋದೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ದಿನವಿಡೀ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್‌ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

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ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದ್ರೆ ಅತಿಯಾದರೇ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 ದಿನ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

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ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್‌ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ತಲೆನೋವು, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಆದರೆ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ 10 ದಿನಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ "ಕೆಫೀನ್‌ ಮುಕ್ತ"ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

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ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗ ಎದ್ದಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ.

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ಕೆಫೀನ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಎದೆಯುರಿಯಂತಹ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ತ್ಯಜಿಸಿಸದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೂ, ನಂತರದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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