ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.. ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಖರೀದಸಲು ಸುಲಭ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ

9 Carats Gold: ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ನಡುವೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
9 Carats Gold: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪದಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ.
ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ. ಆದರೆ ಇದು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಲು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಶೇ.37.5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ. ಉಳಿದ ಶೇ.62.5 ರಷ್ಟು ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,983 ರೂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆಭರಣವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಿದರೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಐಎಸ್ (ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ) 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಈ ಚಿನ್ನದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಬುದು ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳು 375 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ 375 ಗುರುತು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ವಂಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.