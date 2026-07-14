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ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 14, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:03 PM IST

Actress Archana Kottige real age: ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತ್ತಿಚೇಗೆ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ 1/6

ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

 ನಟಿ ಅರ್ಚಬಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.  

Actress Archana Kottige real age2/6

ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಜನವರಿ 17ಕ್ಕೆ 1997ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ 29 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 

Actress Archana Kottige real age3/6

ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್‌ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ  

Actress Archana Kottige real age4/6

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್‌ವಿ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕಾಲೇಕ್‌ ಆಫ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಡೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಫಿಲ್ಡ್‌ ಮೇಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Actress Archana Kottige real age5/6

2018 ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಡಿಯರ್‌ ಸತ್ಯ, ಫಾರೆಸ್ಟ್‌, ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಮಾರ್ಕ್' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Actress Archana Kottige real age6/6

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 23, 2025ರಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿರ್‌ ಬಿ. ಆರ್‌ ಶರತ್‌ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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