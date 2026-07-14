/ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು?

Actress Archana Kottige real age: ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅರ್ಚಬಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಜನವರಿ 17ಕ್ಕೆ 1997ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ 29 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ.
ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಲೇಕ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
2018 ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಡಿಯರ್ ಸತ್ಯ, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಮಾರ್ಕ್' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2025ರಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿರ್ ಬಿ. ಆರ್ ಶರತ್ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.