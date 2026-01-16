ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಇದೆ? 99% ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
dot on iphone camera: ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಐಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ.  

ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.. ಏನದು ಅಂತೀರಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಐಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಲೈಟ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ.  

ಐಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಲಿಡಾರ್ ಸಂವೇದಕ. ಈ ಸಂವೇದಕವು ಐಫೋನ್‌ಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

LiDAR ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಈ ಸಂವೇದಕ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.  

