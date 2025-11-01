ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ

indian product price in Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ...
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಜುನ್ನ ಬೆಲೆ 2700 ರೂ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..
"ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. "- ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ! ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು?
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಕ್.. ಜಾಕ್ಪಾಟ್!
Indian Railways
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!
