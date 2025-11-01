English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ

indian product price in Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ...
 
1 /1

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಜುನ್‌ನ ಬೆಲೆ 2700 ರೂ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.  

indian product price in Pakistan Hajmola price in Pakistan Zandu balm price in Pakistan Pakistan News Bizarre News Shocking News Ajab Gajab news Ajab Gajab News in Hindi Weird Facts ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಬೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಪಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Next Gallery

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!