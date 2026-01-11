ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

one kg bitter gourd cost in america: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಡೀಟೆಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಏನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ - US ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೇಲಾದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪೌಂಡ್ಗೆ (lb)1.99 ಮತ್ತು $3.99 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಿಲೋ (1 ಕೆಜಿ = 2.20 ಪೌಂಡ್ಗಳು) ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ರೂಪಾಯಿ 4.40 ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ8.80 ರ ನಡುವೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ - ಜನವರಿ 11, 2026 ರ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ (ಅಂದಾಜು $1= ₹84-85), ನೀವು US ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಕರೇಲಾಗೆ ಸುಮಾರು 370 ರಿಂದ 750 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು - ಪಟೇಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್-ಮಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಏಷ್ಯನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹೋಲ್ ಫುಡ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ರೂಪಾಯಿ10 ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತತೆ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗಲಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ vs. ಆಫ್ಲೈನ್ - 'ಇನ್ಸ್ಟಾಕಾರ್ಟ್' ಅಥವಾ 'ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ರೆಶ್' ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ 20% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.