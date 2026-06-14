what is Shilpa Shetty real name: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದು? ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ 51 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರು 1975 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಹೊಂದಿರುವ 5 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜುಹುದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಿಮ್, ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿವೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.
ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ 19 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಫ್ಲಾಟ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 20 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಿಳಿ ವಜ್ರ (ಸಾಲಿಟೇರ್) ಉಂಗುರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 3 ಕೋಟಿ ರೂ ಇದೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಫೆರಾರಿ ಪೋರ್ಟೊಫಿನೊ ಎಂ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ 600 ನಂತಹ ಇತರ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ 'ರಾಜ್ ಮಹಲ್' ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಗಲೆ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.