What is strike rate in cricket: ಭಾರತದ್ಯಾಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಹತ್ತು ಟೀಮ್ಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು, ಬೌಲರ್ಸ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ Strike Rate ಎಂದರೇನು?.
ಟಿ20 ಸೇರಿದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಡು ನಡುವೆ ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ T20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರಲಿ 100 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಗಳಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
T20 ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 150 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ (75-50) * 100= 150 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಎಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಾಸರಿ ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಮರಿ ಆಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 266.66 ಇದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 264.1 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಆಟ ಆಡುವ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು, 221.66 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದರೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 6.00 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಆರು ಬಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಇದ್ದು 8.66 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಇದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 9.60 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು 10 ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.