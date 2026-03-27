ಏನಿದು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ? ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಳಿಕ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇಕೆ?

ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಇಂಧನದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಪೂರೈಸುವ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಲಸಂಧಿ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಗುಂಪುಗಳು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೇ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $150 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳ ಇಂಧನ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಇರಾನ್ ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶನಿವಾರದಂದು ಇರಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೆಮೆನ್ನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡ್ಯಾನಿ ಸಿಟ್ರಿನೋವಿಟ್ಜ್, "ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮೊದಲು, ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದರ ಯಾನ್ಬು ಬಂದರಿನಿಂದ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊಲಿಟೊಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೌತಿ ನಾಯಕರು ಈ ತಿಂಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.