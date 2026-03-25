ಮಹಿಳೆಯರೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಪತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಯಾರೂ ಹೇಳದ ರಹಸ್ಯ ಇದು

Health benefits ot Jasmine : ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಗಂದರ್ವ ಕನ್ಯೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ.. ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ... ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಮುಗಿಯಿತು.. ಗಂಡಸರ ಒತ್ತಡ ಮಾಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಎನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳ ಪೈಕಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಗಳೆಯರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ, ಮದುವೆ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಲೆ ತುಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಮುಗಿದರೆ ಎನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಇರಬೇಕು. ಸಂಜೆ, ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಪೋಣಿಸಿ ಮುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗನ್ನು ಮುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳವು ಅಮಿಗ್ಡಾಲಾ ಮತ್ತು ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಂತಹ ಮೆದುಳಿನ ಹೈಪರ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೂರವಾರಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ಮೋನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಎಂಬ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಅರೋಮಾಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳವು ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದರೆ ಪತಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ..0