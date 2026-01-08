English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Yash Toxic Tattoo meaning : ಯಶ್‌ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಂಗಸ್ಟರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.
ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಯ್‌ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಕಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್‌ಲುಕ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.   

ಹೌದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರಾಯ್‌ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಟ್ಯಾಟು ಯಾವುದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗೂಗಲ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಹಚ್ಚೆಯ ಹೇಸರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ Gemini AI ಡಿಕೋಡ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ..  

ರಾಕಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎರಡು ತಲೆಯ ಹದ್ದು ಮತ್ತು 8 ರಂತೆ ಕಾಣುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಇದೆ. ನೋಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್‌ ಅಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಿಗೂಢ ವಿಷಯವಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಆ ಹಚ್ಚೆಯ ಅರ್ಥವೇನು..? ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೆಮಿನಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ..  

ಎರಡು ತಲೆಯ ಹದ್ದು.. ಇದು ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಸೋನಿಕ್‌ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಕೇತ. ಎರಡು ತಲೆಯ ಹದ್ದು ಎರಡು ದಿಕ್ಕನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಭೂತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಗುರುತು.    

8 ರಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಚ್ಚೆಯನ್ನು ಅನಂತ ಚಿಹ್ನೆ ($\infty$) ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ, ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.. ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸೋಲಿಲ್ಲದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಶ್‌ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಟ್ಯಾಟು "ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ" ಮತ್ತು "ಅಂತ್ಯ ವಿಲ್ಲದ" ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತ.  

