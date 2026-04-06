ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ.? ಈ ಹರೆಯ ಮೀರಿದರೆ ಅಪಾಯ

Pregnancy Age : ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹವಾದರೂ ಸಹ ತಾಯಿಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ..
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಯಸ್ಸು 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಫಲವತ್ತತೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಫಲವತ್ತತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 35 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದನ್ನು 'ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಏಜ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP), ಮಧುಮೇಹ (sugar), ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗದ (ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್) ಅಗತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಜನನ, ಅಕಾಲಿಕ ಜನನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಅಂಡಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 35 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ. ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಪೂರಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.