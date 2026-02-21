ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕ್‌.. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ?

Today Bengaluru Gold and Silver Rate: ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಏರಿಳಿತ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 15,928 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನೆ 15,737 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದು 191 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,59,280 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ದರ ನಿನ್ನೆ 1,57,370 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,910 ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 14,600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 14,425 ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದು 175 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 1,46,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,44,250 ಇತ್ತು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,750 ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಕಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 11,946 ರೂಪಾಯಿರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನೆ 11,803 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 143 ರೂ.ಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,19,460 ರೂಪಾಯಿರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನೆ 1,18,030 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,430 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಧಿಕಗೊಂಡಿದೆ.
ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 275 ಇದೆ. ಇದರ ದರ ನಿನ್ನೆ 270 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಗ್ರಾಂಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 1000 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ನಿನ್ನೆ 2,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.