Actress Shruti real name: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಸಲಿ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಶ್ರುತಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು,ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುಗಳಿ 175 ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರುತಿ ಅವರು 1975ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಗಿರಿಜಾ. ದ್ವಾರಕೀಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಟ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರ ಅಸಲಿ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು "ಶ್ರುತಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ "ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೃತಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶ್ರುತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಶ್ರುತಿ ಆಗಿ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರು, ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಬೊಂಬಾಟ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ ಇವರು, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ನಟಿಸಿರುವ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ತೀರ್ಪುಗಾರಾಗಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ "ಮದರ್" ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರುತಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾದ 175ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂಟೇರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇವರ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.