ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತಾ..? ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು.. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು..?

Ajit Pawar plane crash reason : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ತಜ್ಞರು ಈ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪವಾರ್ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತಾ.. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಬಾರಾಮತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪವಾರ್ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ VT-SSK. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ VSR ಏವಿಯೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಿಮಾನವು ಲಿಯರ್ಜೆಟ್ 45XR ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜರುಗಿತು? ಈ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾರಾಟದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಅಪಾರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ರನ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವಿಮಾನದ ವೇಗ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ: ಮಳೆಗಾಲದ ಹವಾಮಾನ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡ್ಡಗಾಳಿ ಇದ್ದಾಗ, ವಿಮಾನವು ತನ್ನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರನ್ವೇ ಜಾರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ರನ್ವೇ ಗೋಚರತೆ: ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗೆ ರನ್ವೇ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜು, ಮಳೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೈಲಟ್ನ ಜೋಡಣೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಠಿಣ ಇಳಿಯುವಿಕೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ವಿಮಾನದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋನ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಫ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಮಾನವು ಬಲವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಮುರಿಯಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪೈಲಟ್ನ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ: ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಯುಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವಿದೆ: 'ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿ' ("If in doubt, go around"). ಅಂದರೆ, ಇಳಿಯುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೂ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯ: ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್, ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು, ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ರಿವರ್ಸ್ ಥ್ರಸ್ಟ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.