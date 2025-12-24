ಏನಿದು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ನೌಕೆ? ಈ ನೌಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂದಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ನೌಕಾಪಡೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದತ್ತ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ
ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂದಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ನೌಕಾಪಡೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದತ್ತ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ.
ಗೋವಾದ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ನೌಕೆಯು ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಈ ನೌಕರೆ ಕಡಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಐಸಿಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಡಗು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಕಡಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಡಗು 30 ಎಂಎಂ ಫಿರಂಗಿ, ಎರಡು ರಿಮೋಟ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಂದೂಕುಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸೇತುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಹಡಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಸಿಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ನೌಕೆಯು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ತೈಲ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಡಗು. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ, ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸಮುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್' ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
'ಸಮುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್' ಎಂಬ ಈ ಹಡಗು ಒಟ್ಟು 114.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 16.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಳಾಂತರ 4,170 ಟನ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 21, 2022 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತಡೆಯಲು ಈ ಹಡಗು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ₹583 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.