ಭಾರತದ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯ! ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ 'ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯೇ'

Weakest currency in the world: ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? 1000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

 
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? 1000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.  

ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬದೇ ಇರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅತ್ಯಂತ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದರ್ಥ. ಆ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಇಷ್ಟೊಂದು ದುರ್ಬಲ ಏಕೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.  

ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ.  

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್ (IRR). ಇಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.   

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 1000 ರೂ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ, ಆದರೆ ದುರ್ಬಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

