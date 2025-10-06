what is weight of cricket ball : ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
what is weight of cricket ball : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ — ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂದು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ 155.9 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 163 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ICC) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ತೂಕ 140 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 151 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚೆಂಡಿನ ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡಿನ ಸುತ್ತಳತೆ 22.4 ಸೆಂ.ಮೀ.ರಿಂದ 22.9 ಸೆಂ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕ್ನ ಕೋರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಲಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆಂಡಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೆಂಡು ಬೌಲರ್ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಅದರ ತೂಕ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ!